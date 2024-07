Atlético-GO anuncia contratação do costarriquenho Joel Campbell

O Atlético-GO anunciou a contratação do atacante Joel Campbell, de 32 anos. Apesar de oficializar a chegada do jogador, o Dragão não poderá contar com o costarriquenho na partida contra o Vasco, nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Joel Campbell chega ao Atlético-GO por empréstimo junto ao Alajuelense, da Costa Rica, válido por um ano. Dessa maneira, o atacante, que disputou as últimas três Copas do Mundo, já está em Goiânia e passará por exames médicos e avaliação física.

Além disso, a expectativa é que o costarriquenho fique à disposição do técnico Vagner Mancini a partir da 20ª rodada, no início do segundo turno do Brasileirão.

Joel Campbell voltou à Costa Rica em 2023 e fez 16 gols e cinco assistências em 56 jogos pelo Alajuelense. Na Europa, o atacante conta com passagens por Sporting, Arsenal, Lorient, Bétis, Olympiakos, Villarreal e Frosinone.

Campbell, por fim, participou da atual Copa América, nos Estados Unidos, com a Costa Rica, que foi eliminada na fase de grupos. Ele jogou três partidas (sendo titular em apenas uma) e, afinal, não marcou gols. No jogo de estreia contra o Brasil, entrou no decorrer do empate por 0 a 0.

