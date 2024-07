Lateral do São Paulo, Welington assina pré-contrato com Southampton

O lateral-esquerdo Welington, de 23 anos, está de saída do São Paulo. O jogador assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra, para vínculo de quatro temporadas. O clube inglês comunicou o Tricolor nesta quarta-feira (17), e a tendência é que o atleta se apresente no Reino Unido no início de 2025.

Como havia adiantado o Jogada10 há duas semanas, Welington já tinha aceitado a proposta dos Saints. Contudo, alguns detalhes ainda travavam a assinatura do pré-contrato. O lateral já passou por exames médicos e foi aprovado pelos ingleses.

O vínculo do jogador com o São Paulo termina no fim de 2024. O Southampton estuda tentar a liberação imediata, para que ele se apresente já neste mês para iniciar a pré-temporada na Inglaterra. Dessa maneira, o Tricolor vai exigir uma compensação financeira.

“Welington está extremamente feliz com este novo projeto e desafio. O valor e o reconhecimento do seu futebol pelo clube inglês vem de encontro com o que o Atleta almejava. Portanto, agora é aguardar as negociações entre o Southampton e o São Paulo, para saber se o atleta vai nesta janela de transferências ou daqui a 5 meses”, declarou o empresário do jogador, Robson Ferreira, ao jornalista André Hernan.

Welington está relacionado pelo São Paulo e deve ser titular contra o Grêmio, nesta quarta-feira, no Morumbis. A diretoria do clube paulista afirma que ele será utilizado pelo técnico Luis Zubeldía enquanto tiver vínculo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.