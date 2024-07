Messi é cobrado na Argentina após caso de racismo

Após o caso de racismo e homofobia envolvendo os cânticos de jogadores da Argentina, Julio Garro, subsecretário de esportes do país sul-americano, fez uma cobrança direcionada a Lionel Messi e ao presidente da AFA, Claudio Tapia. O membro do governo pediu a retratação da dupla pelo ocorrido depois do título da Copa América.

Ao portal Corta, Garro lamentou o episódio e pediu o posicionamento tanto do camisa 10 da Argentina quanto do dirigente.

“O capitão da seleção nacional deve pedir desculpas. O mesmo que o Presidente da AFA. Isso nos deixa, como país, em uma situação ruim depois de tantas glórias”, disse o subsecretário de Esportes.

Responsável pela gravação do vídeo, o volante Enzo Fernández, do Chelsea, pediu desculpas pelo ocorrido. Apesar disso, os Blues e a Fifa abriram investigações sobre o caso.

A live exibia os atletas da Argentina comemorando no ônibus o título da Copa América. Em determinado momento, os jogadores entoam uma canção com letra racista e homofóbica, que ficou famosa na Copa do Mundo de 2022. Enzo interrompe a exibição logo que percebe a música.

Veja a letra da música:

“Eles jogam pela França

mas são de Angola

que bom que eles vão correr

se relacionam com transexuais

a mãe deles é nigeriana

o pai deles cambojano

mas no passaporte: francês“