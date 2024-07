Giay é regularizado e pode estrear pelo Palmeiras contra o Cruzeiro

Novo reforço do Palmeiras, o argentino Agustín Giay foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. Assim, o atleta pode fazer sua estreia contra o Cruzeiro. A partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, acontece neste sábado, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

Para estar apto a entrar em campo no Nilton Santos, Giay precisava estar regular até a última terça-feira. O impasse foi burocrático entre San Lorenzo e AFA (Federação de Futebol Argentino).

O jovem de 20 anos, que estava no San Lorenzo-ARG, assinou com o Verdão até 2029. Pelo clube argentino, ele disputou, aliás, 88 jogos, tendo anotado dois gols e distribuído duas assistências. Giay também tem passagem pelas categorias de base da seleção argentina e, durante a disputa do Mundial sub-20, em 2023, usou a braçadeira de capitão do time em algumas oportunidades.

O Palmeiras, aliás, conseguiu fazer os registros de Felipe Anderson e Maurício ainda na segunda-feira. Desta maneira, os dois estão na relação para o jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos.

