Vila Nova x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a 16ª rodada do Brasileirão Série B, o Santos visita o Vila Nova, às 20h desta quinta-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia. O confronto, aliás, vale a liderança da competição.

O Santos é quem lidera a Série B, com 28 pontos, um acima do Vila Nova. O G4 da competição conta ainda com América-MG (26) e Sport Recife (24). Os nordestinos, porém, têm um jogo a menos. Dessa forma, um empate mantém o Peixe na liderança.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 20h.

Como chega o Vila Nova

O Tigre não poderá contar com Eric, Júnior Todinho, Igor Henrique e Geovane, lesionados. Já o lateral-direito Alex Silva cumpre suspensão. Por outro lado, o Vila Nova aposta nos gols de Henrique Almeida, um dos artilheiros da Série B com seis gols.

Como chega o Santos

Após um período de instabilidade, o Santos recuperou-se e emplacou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Para esta partida contra o Vila Nova, o treinador Fábio Carille não poderá contar com o lateral Aderlan, o zagueiro Joaquim, o meia Giuliano e o atacante Julio Furch, todos lesionados. Por outro lado, o lateral-direito Rodrigo Ferreira retorna após cumprir suspensão.

VILA NOVA X SANTOS

Série B – 16ª rodada

Data e horário: 18/7/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Rhuan; Cristiano, Ralf e João Lucas; Henrique Almeida, Juan Christian e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Weslley Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

