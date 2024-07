Astro de Hollywood detona fase do Corinthians: ‘Caminhando para a morte’

O ator Ryan Reynolds, dono do Wrexham, do País de Gales, comentou o atual momento do Corinthians. Ele foi entrevistado pelo “PodPah”.

Inicialmente, um dos apresentadores Igão Underground falou para o ator investir no futebol do Corinthians.

“Eu sei que você gosta de futebol, comprou um time, e o ‘Coringão’ tá só esperando um investidor. Você falou que quer falar com as massas e o maior time de massa do Brasil é o Corinthians. Só tem uma pequena dívida, coisa de dois bilhões, mas dá para pagar”, disse.

O Ryan Reynolds tirando o Corinthians pra bosta (mais ainda) KKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/RTtINinjmT — Nação Multiversal (@omultiversal) July 16, 2024

Ao ouvir, o artista brincou: “Está caminhando para a morte”.

Além da dívida, o Corinthians vive momento conturbado no Brasileirão. Atualmente, o time tem 15 pontos em 17 partidas do torneio nacional e está dentro da zona de rebaixamento. Nos bastidores, crise política e institucional, inclusive, com investigação da Polícia Civil.

Ryan Reynolds está no Brasil para divulgar o filme “Deadpool & Wolverine”, da Marvel Studios.

