Vasco bate o Atlético-GO e quebra longo jejum no Brasileirão

Demorou, mas o Vasco quebrou um jejum de 12 anos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino superou o Atlético-GO por 1 a 0, no Antônio Accioly, em Goiânia, e emplacou a quarta vitória consecutiva na competição, fato que não acontecia desde 2012. David foi o autor do único gol da partida no segundo tempo. Vegetti, ainda no primeiro tempo, desperdiçou um pênalti, e Praxedes teve gol anulado.

Com o resultado, o Vasco sobe para nona posição, com 23 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, perde a quarta seguida e estaciona na 19ª colocação, com apenas 11 pontos. Os times, inclusive, voltam a campo no domingo pela 18ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino encara o Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, enquanto Dragão enfrenta, aliás, o Fortaleza, às 18h30, na Arena Castelão.

Vasco desperdiça chances

O Vasco, mesmo fora de casa, foi superior no primeiro tempo e até balançou as redes. Vegetti chutou cruzado, sem força. David, aliás, impediu a saída e tocou para o meio da área. Praxedes estava lá para empurrar, sem problemas, para as redes. Entretanto, o argentino estava em posição irregular. Antes disso, o camisa 99 teve chance de marcar de pênalti, mas Ronaldo pegou a cobrança. Do outro lado, o Atlético-GO se segurou como pôde e tentou sair nos contra-ataques, contudo, quando encontrava alguns, pecou nas decisões ou no último passe. A melhor chance do Dragão, aliás, aconteceu com Rhaldney, que cabeceou, e a bola parou na trave após Léo Jardim espalmar.

Virou baile em Goiânia!

Na volta do intervalo, a equipe carioca chegou com mais intensidade. E deu certo. Aos cinco minutos, David recebeu passe de Hugo Moura (mais assistência na temporada), girou e soltou um forte chute para abrir o placar. Depois disso, o Vasco seguiu no controle da partida e ainda teve mais chances de marcar, com Vegetti e Rayan foi derrubado na área. Do outro lado, o Atlético-GO teve o mesmo problema do primeiro tempo e pouco chegou na área de Léo Jardim. Hurtado, inclusive, conseguiu uma finalização somente aos 30 do segundo tempo. Yony González, aliás, quase não conseguiu oportunidades. Desta maneira, os cariocas, afinal, confirmam a boa fase no Brasileirão.

Atlético-GO 0 x 1 Vasco

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 17/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Roni, 9’/2°T), Adriano Martins, Alix Vinicius, Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal (Baralhas, 34’/2°T), Janderson (Yony González, 21’/2°T), Shaylon (Alejo Cruz, 10’/2°T); Luiz Fernando e Hurtado (Derek, 34’/2°T). Técnico: Vagner Mancini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Rayan, 26’/2°T), Mateus Carvalho (Victor Luis, 43’/2°T), Praxedes (JP, 26’/2°T); David (Zé Gabriel, 43’/2°T), Adson (Galdames, 16’/2°T) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Gols: David, 5’/2°T (0-1);

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartão amarelo: Janderson, Adriano Martins (ACG), Hugo Moura, Mateus Carvalho, Rayan (VAS),

Cartão vermelho:

