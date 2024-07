Com grande exibição, Fortaleza domina e vence o Vitória, no Castelão

O Fortaleza dominou e superou o Vitória em grande exibição nesta quarta-feira (17) no estádio do Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do resultado positivo por 3 a 1, aliás, foram anotados por Breno Lopes, Pochettino e Tinga. O atacante Zé Hugo marcou para o time visitante.

Desse modo, o time de Vojvoda chega aos 29 pontos, portanto, ocupando a sétima colocação. O Vitória com o resultado negativo fica em décimo sexto lugar e tem 15 pontos. Assim, está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Contundo, soma a mesma pontuação do Corinthians, mas fica na frente por ter mais vitórias no Brasileirão.

Primeiro tempo dominante do Leão de Pochettino e companhia

Na primeira etapa o Fortaleza não deu chance para o azar e partiu para cima do Vitória. Desse modo, chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Ele fez em cobrança de falta. Aos 34 minutos foi a vez do argentino Pochettino fazer o segundo gol. O meia aproveitou passe de Breno Lopes e fez de cabeça, 2 a 0.

Fortaleza segue mandando na partida na etapa final

Nos 45 minutos finais, o time mandante seguiu sem dar chances ao adversário. E chegou ao terceiro gol com Tinga, que aproveitou falha da defesa do Vitória e marcou de cabeça na pequena área, 3 a 0. No final da partida, o atacante Zé Hugo, que entrou durante o jogo, aproveitou cruzamento e fez o gol de honra, 3 a 1.

Próximos jogos das equipes

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda enfrenta o Atlético GO, no estádio do Castelão, partida será no domingo (21). Todavia, o Vitória atuará contra o Grêmio fora de casa, no mesmo dia.

FORTALEZA 3 X 1 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro — 17ª rodada

Data: 17/07/2024 – Quarta-feira

Local: Estádio do Castelão (CE)

Público e Renda: Público: 24.813 e renda R$ 318.838,00

Gols: Breno Lopes, 24’/1ºT (1-0); Pochettino, 38’/1ºT (2-0); Tinga, 09’/2ºT (3-0); Zé Hugo, 45’/2ºT (3-1)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Hércules (Lucas Sasha, 21’/2ºT) Matheus Rosseto (Pedro Augusto, 38’/2ºT), Pochettino (Machuca, 31’/2ºT), Yago Pikachu (Marinho, 21’/2ºT), Lucero e Breno Lopes, Kervin Andrade, 31’/2ºT) Técnico: Juan Vojvoda

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK, 31’/2ºT); Willian Oliveira, Luan Vinícius (Leo Naldi, 20’/1ºT.), Jean Mota (Daniel Jr, 2ºT), Everaldo (Osvaldo, 2ºT.), Janderson e Alerrandro (Zé Hugo, 12’/2ºT) Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Hércules, Brítez, Lucero, Titi (FOR) e Luan Vinícius, Daniel Júnior (VIT)

Cartões Vermelhos:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.