Forte no jogo aéreo e desarmes: saiba como Ignácio pode ajudar o Fluminense

O Fluminense tenta reagir para afastar a má fase e deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, o clube carioca foi ao mercado nas últimas semanas e encaminhou contratações. Uma delas é a do zagueiro Ignácio, de 27 anos, que atua no Sporting Cristal, do Peru, e enfrentou o Tricolor na Libertadores de 2023.

Revelado no Bahia, o jogador, de 1,92 m. chega para reforçar um setor que tem dado dor de cabeça no ano. Afinal, a equipe carioca sofreu gol em todas as 16 rodadas disputadas até aqui e teve a saída de Nino no início da temporada e, recentemente, de Marlon. Por outro lado, o clube trouxe o ídolo Thiago Silva, que já está regularizado e pode estrear no fim de semana.

O Jogada10, então, conversou com o jornalista Anderson López, da Radio Ovación, sobre as características do atleta. Segundo o profissional, o defensor é habilidoso na recuperação de bola e aproveita bem a alta estatura nas jogadas aéreas, tanto que marcou cinco gols em 2024. Além disso, exerce um papel importante nas progressões com a bola dominada.

“O melhor do Ignácio é que ele é muito habilidoso na recuperação da bola, faz isso bem e sempre vai para o gol quando a bola está parada, seja na cobrança de falta ou no escanteio. Ainda pode melhorar a antecipação quando sua defesa é atacada”, disse.

La Muralla e possível parceria com Thiago Silva

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, passou pelo Assu e Força e Luz antes de chegar às divisões de base do Bahia. Foi emprestado para CSA (2020) e Chapecoense (2021), mas realizou 52 jogos, em 2022, pelo Tricolor. Dessa forma, chamou a atenção do Sporting Cristal (PER), à época treinado pelo também brasileiro Tiago Nunes.

No ano passado, Ignácio disputou 43 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Nesta temporada, alcançou a mesma marca, porém em 19 jogos realizados. Na Libertadores 2023, estufou a rede contra o Nacional e o River Plate. As boas atuações lhe renderam o apelido de “La Muralla”, visto que caiu nas graças da torcida nas redes sociais.

Para o jornalista, a possível parceria com Thiago Silva será importante para o defensor recuperar a confiança de 2023, pois caiu de rendimento em 2024. Em seu estilo, o zagueiro tem uma boa velocidade nos duelos individuais, exerce bem as coberturas e traz a bola aérea defensiva e ofensiva, que tem faltado ao Fluminense em 2024.

“O apelido La Muralla foi por causa do grande momento que ele viveu no torneio local, em 2023. Vai ajudar muito o Fluminense se ele recuperar a confiança que ganhou quando chegou ao Sporting Cristal. Ele vai aprender muito com Thiago Silva”, explicou.

“No Sporting Cristal, Ignácio foi o que melhor saía com a bola nos pés. O zagueiro não tem aquela qualidade para jogar com a bola longa, porém o fundamento mais importante para o defensor é recuperar bem a bola e fazer o primeiro passe para o meio de campo (iniciando a transição).”, finalizou.

