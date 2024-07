Dirigente do Flamengo comenta sobre contratação de Claudinho: ‘Quase impossível’

O Flamengo segue interessado na contratação de Claudinho, do Zenit. No entanto, as conversas estão paradas neste momento. Afinal, os russos não querem se desfazer do meia e estão fazendo jogo duro nas negociações. Na visão de Bruno Spindel, diretor executivo do clube carioca, um acerto entre os clubes é pouco provável.

“É muito difícil, uma contratação quase impossível. No entanto, a vontade de qualquer jogador é sempre fundamental em qualquer negociação que exista. Afinal, a vontade é sempre o mais importante”, disse Bruno Spindel depois de acompanhar ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Interesse do Flamengo por Claudinho

O Zenit havia concordado em negociar Claudinho por 18 milhões de euros (R$105 milhões). No entanto, os russos voltaram atrás e ofereceram uma renovação de contrato ao meio-campista. O jogador, por sua vez, não está interessado em permanecer no exterior e deseja ser contratado pelo Flamengo.

O meio-campista enxerga com bons olhos um retorno ao Brasil. Afinal, ele quer ter mais visibilidade em campo e deseja ser convocado novamente para Seleção. O sonho do jogador é participar da Copa do Mundo de 2026.

Além de Claudinho, os dirigentes rubro-negros também estão interessados na contratação de Lucas Paquetá, do West Ham e Marcos Antônio, da Lazio. O clube carioca, por sua vez, ainda não tem nenhum reforço contratado nesta segunda janela de transferências.

