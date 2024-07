Streamer arremata taça de Vini Jr por valor impressionante

O Instituto Vini Jr. promoveu um leilão beneficente, na última quarta-feira (18), e contou com vários itens e muitos famosos no evento. E entre os prêmios estava o troféu “Man of the Match”, da semifinal da Champions League 2023/24.

E o comprador deste prêmio foi o streamer Casimiro, dono da Cazé TV. O valor, aliás, foi o que chamou mais atenção. O Youtuber levou o troféu para casa por R$ 700 mil.

É possível ver, em vídeo que circula nas redes sociais, Casimiro disputando o item com outra mesa. Ele ainda brinca com a pessoa: “Você vai matar minha mulher, ela vai embora”, disse.

A fala de Cazé ocorreu após o homem da outra mesa oferecer R$ 660 mil. Assim, Casimiro gritou R$ 700 mil e levou a taça para casa. Ele foi bastante aplaudido pelos presentes.

O atacante brasileiro foi considerado o melhor jogador no empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique e na vitória por 2 a 1, no jogo de volta. Assim, não foi revelado se o troféu leiloado é do primeiro ou segundo jogo.

