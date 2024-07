Mario atualiza sobre possível saída de titular do Fluminense

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, atualizou o torcedor acerca da possível saída de André. Segundo o mandatário, em entrevista após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta (18), o Tricolor ainda aguarda a resposta do Fulham à contraproposta feita pelo volante há dez dias.

“Não existe uma negociação. Existe uma proposta que foi feita (pelo Fulham), o Fluminense fez uma contraproposta e ainda não houve resposta a ela. isso já tem uns dez dias. O Fulham é o clube que procurou o André desde o ano passado, além do Liverpool. Em janeiro fizeram uma nova investida. Neste momento, o que a gente tem é um papel do Fulham com uma proposta, um papel do Fluminense com uma contraproposta. Ainda não temos uma resposta”, confirmou.

Mario também confirmou que André já conversa com pessoas ligadas ao time inglês, a fim de negociar salários e outras cláusulas. Mas, segundo ele, precisa haver acerto entre as três partes – jogador e clubes.

“Vi uma notícia recente, publicada por um jornalista inglês, que o jogador já estaria falando com o clube. Isso é normal, faz parte da negociação entre jogador e clube. Se for, quanto gostaria de ganhar de salário, etc. É uma negociação que o Fluminense não faz parte, entre o atleta e o possível futuro clube. As três partes têm que se acertar”, finalizou.

