Vasco lidera inúmeros quesitos no Brasileirão sob o comando de Paiva

Que o Vasco melhorou, e muito, de rendimento desde que Rafael Paiva reassumiu a equipe, não é surpresa para ninguém. Mas, com a quarta vitória seguida atingida desde seu retorno, os números evidenciam de vez a boa fase cruz-maltina na temporada.

Afinal, levantamento feito pelo “Sofascore” mostra que o Vasco de Paiva lidera o Brasileirão em diversos quesitos nestes sete jogos em que o treinador de 39 anos está no cargo. Neste recorte, ninguém pontuou ou venceu mais que o Gigante da Colina. Além disso, ele coleciona números ofensivos e defensivos que tornam cristalino o ótimo momento vivido pelo clube (veja lista ao fim da matéria).

Paiva reassumiu o comando do Vasco em junho, na 11ª rodada do Brasileirão, contra o São Paulo. A goleada por 4 a 1, somada a uma grande atuação contra um time da parte de cima da tabela, o respaldou, então, a seguir no comando.

O jogo seguinte foi de derrota por 2 a 1 para o Bahia, com o adendo de que o time carioca jogou por 30 minutos com um a menos, no campo do adversário, onde o rival estava 100% no certame.

Após este revés – o último, aliás -, a equipe emplacou cinco jogos sem perder. A sequência começou contra o Botafogo, em empate por 1 a 1, em São Januário. Depois, quatro vitórias seguidas: Fortaleza (2 a 0, em casa); Inter (2 a 1, fora); Corinthians (2 a 0, em casa) e Atlético-GO (1 a 0, fora). Ao todo, então, são sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 76,19%.

Números de Paiva* no comando do Vasco

Primeiro em pontos (16)

Primeiro em vitórias (5)

Primeiro em gols marcados (13)

Primeiro em menos gols sofridos (5)

Primeiro em saldo de gols (8)

Primeiro em menos finalizações para marcar gol (6,7)

Primeiro em mais finalizações para sofrer gol (18,8)

Primeiro em ações defensivas (414)

Primeiro em desarmes (138)

*Desde que ele reassumiu a equipe. Paiva já havia comandado o time em quatro jogos antes da chegada de Álvaro Pacheco (contra Fortaleza, Athletico, Vitória e Fortaleza novamente – pela Copa do Brasil), reassumindo quando o português foi demitido.

