Nonato é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Nonato. O jogador, de 26 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo com o Tricolor até julho de 2025. Inclusive, o meio-campista já está com nome no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e já pode fazer reestreia pelo Tricolor.

O atleta, que pertence ao Santos, retorna ao clube carioca após dois anos, por empréstimo até julho de 2025, com opção de compra.

Nonato já passou pelo Fluminense anteriormente, sendo peça do elenco de 2022 comandado por Fernando Diniz. Em sua primeira passagem, o meio-campista somou 55 jogos, quatro gols e seis assistências.

O volante é o terceiro reforço do Fluminense desde a abertura da janela internacional de transferências, junto a Kevin Serna (ex-Alianza Lima) e Ignácio (ex-Bahia e Sporting Cristal). O Tricolor também conta com o reforço de Thiago Silva, mas o zagueiro já estava no clube desde o início de junho.

O Fluminense, aliás, encara o Cuiabá, no domingo, às 20h, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa urgentemente de uma vitória para sair da lanterna da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.