Flamengo terá sequência decisiva para os rumos da temporada

O Flamengo entrará em uma sequência de jogos cruciais para os rumos da temporada. Com a definição do adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras, a equipe de Tite agora sabe quais são todas as equipes que vai enfrentar na sequência definidora para 2024.

Em pouco mais de três semanas, o rubro-negro, aliás, terá sete jogos pelas três principais competições, todos contra adversários que podem complicar sua vida.

O Flamengo vai disputar duas partidas pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar-BOL, e da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O rubro-negro ainda terá três duelos no Campeonato Brasileiro, no período: contra o São Paulo fora de casa, mais uma vez contra alviverde paulista, e ainda enfrenta o Botafogo em um clássico de “seis pontos”.

Pela Libertadores, o time rubro-negro, aliás, pode ter as partidas menos complicadas da sequência decisiva. Entretanto, o fator da altitude de 3800m em La Paz tem um grande peso no confronto contra o Bolívar.

Veja abaixo a sequência:

31/07* – Flamengo x Palmeiras (Copa do Brasil)

03/08 – São Paulo x Flamengo (Brasileirão)

07/08* – Palmeiras x Flamengo (Copa do Brasil)

11/08 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

15/08 – Flamengo x Bolívar (Libertadores)

18/08 – Botafogo x Flamengo (Brasileirão)

22/08 – Bolívar x Flamengo (Libertadores)

*semana confirmada, data ainda exata não.

Diante disso, o Flamengo, afinal, terá o mês de agosto definidor para a temporada. Para tentar manter o nível durante a temporada, a diretoria carioca, inclusive, vem se movimentando no mercado para dar mais opções ao técnico Tite.

