Santos empata com o Vila Nova-GO e mantém a liderança da Série B

Nesta quinta-feira (18), Vila Nova-GO e Santos empataram por 1 a 1, em jogo disputado no OBA, pela 16ª rodada da Série B. Os gols do jogo saíram através de Jammes para o time goiano e Furch a favor do Peixe. Com o placar, o Tigre fica com 28 pontos, na vice-liderança. Enquanto isso, o Peixe assegura a ponta do campeonato, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Vila Nova-GO encara a Ponte Preta, em Campinas. Já o Santos recebe o Coritiba, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo sonolento

Os primeiros 45 minutos foram de muita disputa dentro de campo. O Santos, superior tecnicamente, foi ao campo de ataque, mas não conseguiu traduzir em chances claras. O momento de mais emoção veio logo depois da cabeçada de Furch que bateu no braço do zagueiro. O VAR até entrou em cena, mas o árbitro Rodrigo Pereira de Lima, não deu o pênalti. Pelo lado do Vila Nova-GO, o time da casa buscou uma pressão, mas sem sucesso. O goleiro Brazão quase não trabalhou.

Segundo tempo e gols do Santos e Vila Nova-GO

O futebol só melhorou na etapa final. Logo aos 9 minutos, Guilherme levantou, Serginho desviou e Furch mandou para o fundo da rede. A vantagem indicava uma tranquilidade ao Santos, mas não deu tempo de comemorar. Em bola parada, Jemmes subiu sozinho e deixou tudo igual.

Antes do apito final, Henrique Almeida tentou um gol de Pelé. Na hora da finalização, o goleiro Brazão foi esperto e pegou a bola n abafa. Enquanto isso, o atacante perdeu o tempo do chute e acertou o goleiro. Como tinha amarelo, levou o segundo e acabou expulso. Já o Peixe, em finalização de Schmidt, tirou tinta do poste de Dênis.

VILA NOVA-GO 1 X 1 SANTOS

16ª rodada da Série B-2024

Data: 18/7/2024 (quinta-feira)

Local: OBA, Goiânia (GO)

Público: não informado

Renda: não informado

Gols: Furch, 9’/2°T (0-1); Jemmes,19’/2°T (1-1)

VILA NOVA-GO: Dênis Junior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Arilson; Juan Christian (João Vitor, 36’/2ºT), Henrique Almeida e Alesson (Marcondes, 47’/2ºT). Técnico: Luizinho Lopes.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Souza, 39’/2ºT), Jair Paula, Gil e Escobar (Hayner, 32’/2ºT); João Schmidt, Pituca e Serginho (Miguelito, 24’/2ºT); Otero (Pedrinho, 24’/2ºT), Guilherme e Julio Furch (Willian, 32’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (Fifa/PE)

Assistentes: Francisco Bezerra Júnior (PE)e Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Cartões amarelos: Henrique Almeida (VLN) – (SAN)

Cartão vermelho: Henrique Almeida (30’/2ºT)

