Ex-diretor de futebol admite erro com Fernando Seabra no Cruzeiro

O ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, analisou falhas cometidas durante seu trabalho no clube mineiro, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno. O dirigente destaca que um dos erros foi a não efetivação de Fernando Seabra em 2023 e 2024.

Desse modo, na visão de Pedro, faltava mais amadurecimento ao técnico que chegou na final da Copinha desta temporada com a base celeste.

“Não ter efetivado o Fernando Seabra ao final da temporada… ao final desta temporada, a gente acreditava que o Seabra precisava de mais um ciclo no Sub-20 do Cruzeiro. Ele vai para a final da Copinha, só que ele sai e vai para o Bragantino”, disse o dirigente em entrevista ao Charla Podcast.

Todavia, Seabra, atual técnico do Cruzeiro, comandou a equipe por seis jogos ao final da temporada de 2023. Porém, no início de 2024, o diretor optou pela contratação de Nicolás Larcamón, que ficou até o final do estadual, perdido para o Atlético.

“Contratamos o Nico Larcamón, sendo um bom treinador, mas ele não se conectou à cultura do Cruzeiro. E aí, a gente corrige o erro (contratando Fernando Seabra)”, resumiu o dirigente.

Cruzeiro de Fernando Seabra enfrenta o Palmeiras de Abel Ferreira no sábado (20)

O Cruzeiro de Seabra é o sexto colocado do Brasileirão, com 29 pontos, e volta a campo no sábado (20) para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.