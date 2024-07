Veja objetivos de Roger Machado em sua chegada ao Internacional

Nesta quinta-feira (18), começou a era Roger Machado no Internacional. O treinador chega do Juventude para o lugar do argentino Eduardo Coudet, demitido após uma série de resultados negativos. E quais são os objetivos do novo comandante no Colorado? Time passa por problemas defensivos e ofensivos.

Curiosamente, o colorado foi eliminado da Copa do Brasil por Roger Machado, ainda no Juventude. Na Sul-Americana, precisa reverter a derrota para o Rosário Central no playoff do torneio continental. Por outro lado, faz campanha modesta no Brasileirão, ocupando a décima terceira colocação, com 19 pontos.

Conhecedor das fragilidades do Internacional — afinal, o eliminou na Copa do Brasil e no estadual —, Roger Machado precisa ajustar o time taticamente. Agora, são sete jogos sem vencer, com três empates e quatro derrotas. Na demissão de Coudet, a diretoria colorada cobrou do seu sucessor uma defesa sólida.

Desse modo, Roger encontrará problemas na defesa: Vitão se recupera de lesão e pode ser negociado, enquanto Fernando vem atuando improvisadamente. No meio de campo, Thiago Maia (lesão na coxa esquerda) e Aránguiz (edema ósseo nos tornozelos) estão fora. E Alan Patrick precisa recuperar as boas atuações de 2023. Na atual temporada, o craque vem deixando a desejar.

Ataque é um dos maiores problemas a resolver no Internacional

Por fim, o ataque fez apenas 12 gols em 13 jogos. Wesley é quem vem tendo as atuações mais medianas ofensivamente. Borré ainda não se encontrou, enquanto Valencia vive altos e baixos e perdeu um pênalti na eliminação da Copa do Brasil.

Todavia, os fatores entram em campo, e a moral do time precisa ser elevada. Assim, Roger Machado estreia no comando técnico neste sábado (20) em partida contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos.

