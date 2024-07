Thiago Silva estuda adversário de sua estreia pelo Fluminense

Thiago Silva está mais perto do que nunca de atuar novamente com a camisa do Fluminense. Idolo do clube, o zagueiro retornou no início de junho e estará em campo no próximo domingo, contra o Cuiabá. A partida será na Arena Pantanal, válida pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro.

Em uma postagem da sua esposa, Belle Silva, nas redes sociais, o zagueiro aparece assistindo a partida do Dourado contra o Palestino pela ida dos play-offs da Sul-Americana. Segundo Belle, em primeiro lugar, o jogador queria estudar o adversário visando o confronto do final de semana.

“Eu: ‘Vamos sair para jantar?” Ele: “Não! Vou estudar meu adversário’ – escreveu Belle na publicação.

Em pouco mais de um mês após o anúncio do seu retorno, Thiago Silva estava se preparando no CT Carlos Castilho enquanto aguardava a abertura da janela de transferência. Regularizado no BID da CBF, o jogador está pronto para atuar pelo tricolor.

O zagueiro saiu do Fluminense para o Milan em 2008. Ele fez sua última partida na 38ª rodada do Brasileirão daquele ano, no empate em 1 a 1 com o Ipatinga. Naquela edição, o clube carioca terminou em 14°, no entanto, brigou até a última rodada para não ser rebaixado. Agora, 16 anos depois, o time está na lanterna do campeonato, com 8 pontos. Porém, conta com o retorno do jogador para tentar não cair para a Série B.

