Cruzeiro confirma empréstimo de Lucas Oliveira para o futebol do Japão

O Cruzeiro confirmou, nesta quinta-feira (18), o empréstimo de Lucas Oliveira para o Kyoto Sanga, do Japão. Assim, o defensor terá contrato de seis meses com o novo clube e a possibilidade de compra ao final do período.

Desse modo, o clube japonês anunciará o jogador nos próximos dias. Ele não era aproveitado pelo técnico Fernando Seabra e chegou a ter seu nome vinculado a outras equipes brasileiras, entre elas, o Vasco da Gama.

Lucas Oliveira, aliás, vinha treinando particularmente na Toca da Raposa. O valor de uma possível transferência entre o Cruzeiro e o Kyoto Sanga é de aproximadamente R$ 5,5 milhões. Anteriormente, o atleta esteve no Real Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno, ex-mandatário do Cruzeiro.

Cruzeiro tem Rafael Papaguaio também emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão

O defensor se junta ao também ex-cruzeirense Rafael Papaguaio, que está no clube japonês em formato de empréstimo. O time, atualmente, é o penúltimo colocado da J-League e luta contra o rebaixamento.

