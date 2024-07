Grêmio anuncia contratação do atacante Matías Arezo

O Grêmio anunciou a contratação do centroavante uruguaio Matías Arezzo, de 21 anos, nesta quinta-feira (18). O jogador, que estava no Granada, da Espanha, assinou com o Tricolor até o final de 2028.

“Com apenas 21 anos, o centroavante já foi artilheiro do campeonato uruguaio e tem passagem pelo futebol espanhol. Ele chega para somar com muito qualidade ao ataque gremista. ¡Bienvenido!”, escreveu o clube nas redes sociais.

O clube gaúcho, inclusive, adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertenciam ao clube espanhol, por 3 milhões de euros, cerca de R$ 17 milhões na cotação atual. O restante do percentual dos direitos do atleta, aliás, pertence ao River Plate, do Uruguai. O Grêmio, portanto, acertou com o clube charrua para a aquisição total do atleta diante metas estipuladas, e atingidas, no contrato.

Revelado pelo Penãrol, o atacante passou no River Plate e Granada. Em sua carreira até aqui pelos clubs fez 163 jogos, marcando 60 gols e contribuindo com 18 assistências.

A diretoria gremista, aliás, também confirmou a contratação do meia colombiano Miguel Monsalve e do atacante chileno Alexander Aravena. Os dois, inclusive, aguardam a regularização no BID para estrear. O uruguaio chega para ser opção no ataque gremista. Com Diego Costa lesionado, o Tricolor, afinal, vem sofrendo com a falta de efetividade no ataque.

