Liga da Polônia começa nesta sexta. Tem time com ‘Legião Brasileira’

As principais ligas nacionais da Europa só começarão em agosto, mas tem campeonatos nacionais iniciando suas disputas e o da Polônia é um exemplo. A Ekstraklasa (Liga Principal em polonês) tem seu jogo de abertura nesta sexta-feira (19/7). O atual campeão Jagiellonia Bialystok, às 13h (de Brasília), recebe o Puszcza. Ao todo, são 18 equipes atrás do caneco e da única vaga numa fase de repescagem na Champions. Enfim, também lutam para não terminarem entre os três últimos, o que significará o rebaixamento.

Neste sábado, o Radomiak Radom visitará o Katowice. Na temporada passada o time quase foi rebaixado. Afinal, escapou por um ponto e agora busca uma performance mais eficaz. O Radomiak tem o elenco mais brasileiro da competição. São cinco brazucas. Mas, além deles, há três portugueses. Ou seja: português é língua corrente. Um dos representantes tupiniquins é o atacante Guilherme Zimovski, de apenas 19 anos. Depois de jogar na base de Corinthians e Capivariano, ele desembarcou na Polônia (tem ascendente polonês) e se destacou. Para esta temporada, é um dos triunfos para o Radomiak buscar boas colocações.

“A pré-temporada foi muito proveitosa para nossa equipe. Afinal, conseguimos treinar fortemente. Assim, ajustamos os erros, para chegar bem nesse início de temporada”, disse Guilherme, que também projetou a estreia contra o Katowice:

“Será um jogo duro, como serão todos que teremos pela frente na Ekstraklasa. No entanto, confiamos na nossa qualidade e no trabalho que realizamos durante a preparação. Esperamos fazer um bom jogo, e se Deus quiser sair com um bom resultado”, comentou.

Legião Brasileira na Polônia

Além de Guilherme, o Radomiak tem outros quatro brasileiros. O mais conhecido é o atacante Peglow. Ele defendeu o Internacional e o Bahia. É lembrado por perder o pênalti decisivo no duelo pelas oitavas de foinal da Libertadores-2020 contra o Boca Juniors. Aos 22 anos, ainda tem potencial para crescer no futebol europeu. Já o ala-direito Leandro é bem mais veterano. Tem 35 anos, jogou no Mixto-MT e está há 12 temporadas na Europa. É o capitão da equipe. A legião brazuca se completa com o volante Luizão (26 anos e ex-São Paulo e Bahia) e o zagueiro Rafael Rossi (33 anos, ex-Cruzeiro e Corinthians). Mas, além deles há os portugueses Francisco Ramos, Vagner e Leandro Rocha. Aliás, este últimno é brasileiro naturalizado lusitano.

