Sólido, Botafogo cria casca para as fases mais agudas da temporada

Em confronto adequado para os moldes de Premier League, o Palmeiras veio ao Estádio Nilton Santos e jogou muita bola no duelo de titãs. Ou seja, o Botafogo precisou subir o sarrafo para ser superior ao adversário, vencê-lo por 1 a 0 e ratificar a liderança do Campeonato Brasileiro. São performances como a da última quarta-feira (18) que edificam a caminhada de um grande time e criam cascas para os momentos mais agudos da temporada. Afinal, no primeiro turno, o Glorioso passou pelos maiores desafios com 100% de aproveitamento. Além do Verdão, derrotou Flamengo e Atlético Mineiro, os outros dois adversários considerados favoritos ao título e cujos elencos causam inveja nos demais participantes da Série A.

No entanto, o Botafogo do segundo semestre também conta com um plantel de respeito e ainda vai atrás de mais um zagueiro e um lateral-direito para compor o grupo, nesta janela internacional de transferências. Agora, sim, tem estofo para figurar como protagonista e acirrar a disputa com outros gigantes do Brasil e da América do Sul. Sabe a falta de uma sombra para Tiquinho em um passado muito recente? O técnico Artur Jorge pode colocar Igor Jesus ou meter Júnior Santos de referência de ataque. E a carência de um armador mais clássico para articular os lances? Hoje, o Alvinegro dispõe de Almada, Romero e Eduardo. Sem contar as fartas opções nas pontas e na concorrência sadia entre os volantes.

Liderança do Botafogo não caiu do céu

Sólido e maduro, o Botafogo, com um modelo de jogo definido, mas com variedades, aproxima-se cada vez mais do equilíbrio entre os setores do campo. Sob a batuta de Artur Jorge, o Alvinegro tornou-se mais incisivo no ataque e menos vulnerável na defesa, com uma força mental que não havia no fatídico fim de 2023. Assim, algumas marcas do Glorioso no Brasileirão-2024 comprovam que o Mais Tradicional não é cavalo paraguaio e a liderança tampouco caiu do céu:

1) Melhor visitante, com 17 pontos

2) Melhor ataque, com 28 gols, ao lado do Flamengo

3) Única equipe que marcou nos 17 compromissos até aqui

4) Não sofre gols há três jogos

Independentemente do local, portanto, o time de 2024 bate de frente com qualquer rival e compete em altíssimo nível em um dos campeonatos mais disputados do planeta. É a famosa frase de Artur Jorge ao ser perguntado sobre sua preocupação diante dos embates contra adversários mais pesados: “Mas eles também vão enfrentar o Botafogo”, sentenciou o comandante minhoto.

Traumas exorcizados

O Botafogo de 2024 logrou êxito em sua tarefa mais hercúlea: expurgar alguns traumas do ano passado e voltar à vida. Um deles passava pelo reencontro com o Palmeiras, na batalha que antecede o duelo pela Copa Libertadores. Para tanto, o Glorioso precisava de nomes do tamanho do projeto da era SAF: as duas contratações mais caras da história do futebol brasileiro e um técnico de Champions League indicam que John Textor, acionista majoritário do clube, não poupará esforços para eliminar os dissabores de 2023.

