Chapéu no Fla? São Paulo se aproxima de Marcos Antônio

O São Paulo se aproximou, ao longo desta semana, da contratação do volante Marcos Antônio, da Lazio (ITA). De acordo com informações da imprensa italiana, o Tricolor deve adquirir o atleta por empréstimo, com opção de compra estimada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual).

Dessa forma, o São Paulo pode dar um “chapéu” no Flamengo, que também tem interesse no atleta e ofereceu um empréstimo pagando 400 mil euros (R$ 2.3 mi) com cláusula de compra por 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 mi) mais bônus. A Lazio, por sua vez, queria vender o brasileiro por 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que Marcos Antônio chegaria para suprir a “saída” de Alisson, que passará por uma cirurgia e só deve voltar a jogar em 2025 pelo São Paulo. Dessa forma, os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla são as atuais opções para o setor.

Marcos Antônio tem 24 anos. Apesar de ser baiano, ele começou a carreira nas categorias de base do Athletico-PR. No entanto, profissionalizou-se pelo Estoril, de Portugal. Ele jogou ainda pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na última temporada da Europa (2023/2024), defendeu o PAOK, da Grécia, emprestado pela Lazio.

Além da ausência de Alisson, o São Paulo busca reforços porque disputa três competições e sonha com os títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O volante tem quatro títulos no Velho Continente, todos pelo Shakhtar. Marcos Antônio defendeu a Seleção Brasileira em três categorias de base: Sub-17, Sub-20 e Sub-23.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.