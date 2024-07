Ex-namorada de Ayrton Senna perde causa na Justiça para autora de livro

A escritora Malu Magalhaes ganhou na Justiça o direito de receber o restante do pagamento acordado para a produção do livro “Minha Garota”. A obra conta a história do namoro entre Ayrton Senna e Adriane Yamin, a contratante que deverá arcar com o valor estabelecido pela ação. A informação é de Ancelmo Goes, do O Globo.

Segundo o colunista, Malu teria recebido no lançamento do livro, em 2019, apenas uma parte do pagamento. Agora, com a decisão do Juizado Especial Cível de São Paulo, a ex-namorada do tricampeão mundial terá que pagar R$ 11 mil a escritora, além de reconhecer Malu como autora da obra.





O livro conta com 600 páginas e traz detalhes, alguns íntimos, da relação entre Adriane Yamin e Ayrton Senna, que morreu em 1994. Na época do namoro, ela tinha apenas 15 anos, enquanto o ex-piloto tinha 24 anos.

Morte de Ayrton Senna

Tricampeão mundial de F1, o brasileiro Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio de 1994, aos 34 anos, após a Willians que pilotava colidir com uma barreira de concreto, na altura da curva Tamburello, no Grande Prêmio de Ímola, na Itália. O brasileiro chegou a ser atendido na pista e levado para um hospital, mas acabou não resistindo aos graves ferimentos.