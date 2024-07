Cássio critica gestão do Corinthians: ‘Cruzeiro mais organizado’

Amplamente considerado um dos maiores ídolos do Corinthians (talvez o maior deles), o goleiro Cássio pode ter “arranjado uma confusão” com a diretoria e com a torcida do Alvinegro. Afinal, ele criticou a atual gestão do clube paulista em uma comparação com a atual administração do Cruzeiro, seu time no momento.

Cássio destacou que o atual Cruzeiro é mais organizado do que o Corinthians, o que, ainda segundo ele, pode ser explicado pode ser explicado pelo fato da Raposa estar sob o comando de uma empresa.

“Tenho a cabeça aberta para ouvir, entender, escutar. Você chega no Cruzeiro, e, para mim, eu nunca tinha trabalhado em um clube-empresa, que tem um dono. No Corinthians, foi gestão. Creio que (no Cruzeiro), tudo é muito mais organizado e muito mais fácil. Eu vim para ser goleiro do Cruzeiro. Faz parte da equipe, de um cara que tem experiência, mas há jogadores que me ajudaram”, começou Cássio, em entrevista à “Rádio Itatiaia”, de Minas Gerais.

Cássio foi além e afirmou que um presidente do Corinthians tem pouco tempo para trabalhar, o que atrapalha a implementação de processos no Timão.

“Eu vejo que se o clube não consegue se organizar como clube, o caminho é o clube-empresa. O Cruzeiro se reorganizou. Hoje, voltou a ser forte. Tem alguns clubes com problemas financeiros. No Corinthians, a gestão do presidente é de três anos. Acho que é muito pouco. Se fala muito sobre a dívida do Corinthians. É um clube que tem muita receita e não fica no positivo”, concluiu Cássio.

Histórico de Cássio

Cássio, gaúcho de Veranópolis, está com 37 anos e começou a carreira no Grêmio, em 2006, mas fez apenas três jogos e foi vendido para o PSV, da Holanda. Ele ficou no clube holandês até o final de 2011, com uma temporada emprestado ao Sparta Rotterdam, do mesmo país. Na Europa, curiosamente, também não marcou era.

Cássio chegou ao Corinthians em fevereiro de 2012, mas para ser reserva de Júlio César. No entanto, logo assumiu a titularidade e fez história, sendo decisivo nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2012. Depois, o arqueiro faturou ainda três paulistas, dois Brasileiros e uma Recopa Sul-Americana.

Pela Seleção Brasileira, Cássio jogou a Copa do Mundo de 2018 (como terceiro goleiro) e ganhou a Copa América de 2019 e o Superclássico das Américas de 2012.

O goleiro Cássio estreou no Cruzeiro no dia 13/7 e fez uma boa partida, com vitória sobre o Red Bull Bragantino, no Independência, em Belo Horizonte (MG). O placar foi de 2 a 1, levando o time, naquele momento, a 29 pontos, na sexta colocação na tabela.

