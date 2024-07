Presidente do Zenit debocha do Flamengo após gafe de Marcos Braz

Confundido com o ex-chefe de Estado da Rússia, Alexander Medvedev, presidente do Zenit, recebeu a gafe de Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, com deboche. O presidente do clube russo não escondeu a surpresa com a fala do dirigente rubro-negro e aproveitou a oportunidade para ironizar o interesse dos cariocas em Claudinho.

“No Brasil, fui confundido com Dmitri Medvedev? Essa situação só faz pensar: é esse o Claudinho que eles querem comprar?”, ironizou o presidente em entrevista à agência Ria Novosti.

Marcos Braz cometeu a gafe justamente ao fazer um panorama sobre a negociação com o Zenit por Claudinho. Nesse ínterim, Alexander Medvedev, que já havia descartado a possibilidade venda, aproveitou para debochar da situação.

ENTENDA O CASO

Na última quinta-feira (18), Marcos Braz compareceu ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e falou brevemente com a imprensa no local. Questionado sobre o panorama da negociação por Claudinho, um dos alvos do Flamengo no mercado, o dirigente confundiu o presidente do Zenit com o ex-chefe de Estado da Rússica, Dmitri Medvedev.

“Mesmo sabendo da complexibilidade de trazer Claudinho, a gente só faz isso porque acha que é o melhor para o Flamengo. Um ponto que eu queria deixar claro é que a pessoa do outro lado do balcão foi presidente da Rússia por cinco anos. Tem a parte política, a parte esportiva, e não querem vender o jogador. Já houve situações como essa no Flamengo. Então não estamos arrastando um jogador de um clube sem história, sem envergadura política ou financeira. Não é tão fácil”, respondeu Braz ao canal do jornalista Mauro Sant’Anna.

Alexander atuava como vice-presidente da empresa de energia Gazprom antes de comandar o Zenit. Dmitri, por sua vez, esteve na presidência da Rússia entre 2008 e 2012 e depois assumiu a função de primeiro-ministro (2012 – 2020).

REPERCUSSÃO GAFE DE MARCOS BRAZ

O assunto estava em alta no Brasil quando começou a repercutir na Rússia, horas após a divulgação do vídeo nas redes sociais. Apesar da ironia por parte dos russos, a gafe de Marcos Braz não pegou bem entre torcedores do Flamengo e causou revolta.

E pensar que o incompetente do Marcos Braz há uns três anos negocia jogadores com o Zenit (e não contrata nenhum) e deve se sentir o pica porque acha que negocia com o ex-primeiro-ministro da Rússia por causa do sobrenome. Olha… Não dá. Esses caras sugam minha energia vital. — Felipe Oliveira (@fpcoliveira) July 18, 2024

A gafe de Marcos Braz sobre Medvedev já virou notícia aqui na Rússia em vários sites. pic.twitter.com/VqoZrMKX9j — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) July 18, 2024

FLAMENGO SONHA COM CLAUDINHO

Assim como em tentativas anteriores, a negociação com o Zenit esbarra em uma série de imbróglios. O principal deles é o desinteresse na venda de Claudinho, tanto que, desse modo, os russos fizeram recentemente uma proposta pela renovação – recusada pelo atleta.

Há poucos dias, o presidente do Zenit chegou a falar sobre a possibilidade de acordo com o Flamengo. Alexander Medvedev negou os rumores que davam a transferência como certa: “Não vai a lugar nenhum”.

Flamengo e Zenit tinham se acertado pela transferência por 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) há semanas. No entanto, os russos reconsideraram a negociação após a conquista da Copa da Rússia.

