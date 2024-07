Serna e Ignácio, reforços do Fluminense, ainda não foram regularizados

Em meio à turbulência no Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi ao mercado e reforçou o elenco para tentar reagir na competição. No entanto, dois desses jogadores não devem ser utilizados contra o Cuiabá, no domingo (21), data de aniversário do clube, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal: Kevin Serna e Ignácio. A informação é do portal “ge”.

Ambos já participaram de atividades no CT Carlos Castilho para ficar à disposição do técnico Mano Menezes. No entanto, não devem ser regularizados a tempo. Vale lembrar que eles desembarcaram no Rio de Janeiro ao longo da semana, porém o clube ainda não fez os anúncios, de forma oficial.

Por outro lado, o zagueiro Thiago Silva e o volante Nonato estão regularizados no BID da CBF e aptos para estrear. De acordo com o defensor, o técnico Mano Menezes irá definir a equipe titular neste sábado, no duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor pagará 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante colombiano, de 26 anos, que tem dupla nacionalidade. Serna chega para reforçar o setor ofensivo, que tem enfrentado dificuldades na temporada.

Além disso, Ignácio, de 27 anos, que atua no Sporting Cristal, do Peru, e enfrentou o Tricolor na Libertadores de 2023. O clube irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 11,9 milhões.

