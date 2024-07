Crias da base, Alex Teixeira e Souza são apresentados pelo Vasco

O Vasco apresentou, na tarde desta sexta-feira (19), Souza e Alex Teixeira, dupla criada na base da Colina. Eles estiveram ao lado do diretor executivo, Marcelo Sant’Ana, em evento realizado em São Januário.

Teixeira volta após passagem apagada entre 2022 e 2023. Por mais que seja recente, ele ainda se diz emocionado neste segundo retorno ao Vasco.

“É uma sensação única. Quando fala de Vasco, a emoção é muito grande. Vivi seis meses fora, só vendo pela televisão os jogos, então estar aqui é sensação única. Estou muito feliz de estar aqui novamente”, disse Teixeira.

O jogador também revelou o motivo de seu novo número, 90: é em alusão ao seu ano de nascimento. Na passagem anterior, ele vestia a 7. Além disso, revelou que pode jogar na posição que o técnico Rafael Paiva optar.

“Número é meu ano de nascimento, 1990. Quanto à posição, eu estou disponível, o que o (Rafael) Paiva precisar de mim, eu estou disponível para ajudar. Acho que é importante a ajuda de todos, tenho muito a contribuir ainda. Quero viver uma nova história, o que passou, passou”, afirmou.

O retorno de Souza

Souza, por outro lado, não vestia a Cruz de Malta desde 2010. Ele celebrou o retorno, revelando que achava que não conseguiria realizar seu “sonho”.

“Para mim é um reencontro de 14 anos. Sempre desejei estar aqui, voltar, eu sentia que no final do ano passado, que, de repente esse sonho nunca mais aconteceria. Mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora juntamente do Alex (Teixeira), Philippe (Coutinho). Num momento crucial da História do clube, que é um momento de transição. Onde Pedrinho (presidente) e Felipe (diretor técnico) estão fazendo ótimo trabalho, juntamente do nosso diretor (Marcelo Sant’Ana). Eu creio que existe uma virada de chave aí. E a gente está pronto para participar disso tudo. Estou muito feliz mesmo, é um sonho sendo realizado”, revelou Souza.

LEIA MAIS: Volta de Philippe Coutinho mostra o poder do marketing do Vasco

Objetivos na temporada

Perguntado sobre os objetivos para a temporada, Teixeira demonstrou equilíbrio. Comemorou o fato da crise recente do Vasco ter passado, mas pediu pés no chão para que o ano continue indo para um caminho positivo.

“Nosso desejo é continuar nessa crescente. Um mês atrás teve bastante polêmica, crise, agora a gente está num momento totalmente diferente. Dar continuidade nesse trabalho. Pezinho no chão, humildade. Com muito trabalho, para no fim do ano a gente colher grandes frutos.”, afirmou.

Souza e os mercados alternativos

Já Souza respondeu questionamento sobre suas passagens por mercados alternativos, como Turquia, China e Arábia Saudita. Para ele, ter atuado no Campeonato Turco foi de suma importância.

“Eu realmente passei por alguns mercados. Turquia, muito pouco na China, na Arábia, dois anos. São mercados alternativos. Mas se tratando de Turquia, por mais que não se acompanhe, é um campeonato muito competitivo. O número de jogadores brasileiros e estrangeiros que jogaram ali, muitos deles nem se adaptaram pela intensidade do Campeonato. Ali consegui me portar muito bem, tive seis anos na Turquia que creio que deixar um legado, uma história”, disse.

“A diferença é idade, antigamente quando eu estava no São Paulo, meu último clube aqui, eu estava com 25, 26 anos, agora eu estou com 35, a idade muda, a gente tem algumas cicatrizes no meio desse percurso, mas o mais importante é que o espírito continua mesmo, o desejo de vencer continua o mesmo. Como eu falei, é um momento propício para a gente estar voltando e colocando o Vasco no lugar que ele nunca deveria ter saído. Ele sempre deveria estar brigando lá em cima. Com a ajuda de todos que eu já falei, e do (Rafael) Paiva também, que está fazendo um ótimo trabalho, a gente vai sim conseguir ter dias melhores pela frente”, avaliou.

Polêmica com a torcida

Souza também explicou uma polêmica que começou com a própria torcida do Vasco. Durante sua carreira, ele repetidas vezes prometeu que voltaria, mas a demora pelo acerto irritou o torcedor. Ele afirmou também que está treinando em bom nível.

“Difícil falar do que passou. A gente ano passado tinha o desejo de ficar, acabou não ficando. Inúmeras coisas foram faladas, existem verdades. Mas como o Marcelo falou, o que importa é daqui para frente. Em relação à minha cirurgia, operei com o Dr. Caldeira, a cirurgia está em ótimas condições, já joguei alguns jogos no Basaksehir, não pude fazer pré-temporada lá, como não estou conseguindo aqui. Isso interfere pouca coisa, mas interfere. O que importa é que estou conseguindo manter uma intensidade alta nos treinos, até alta demais (risos). Hoje eu entendo o porque o clube está onde está, a intensidade dos treinos está muito alta”, disse.

Histórico dos crias do Vasco

Souza retorna após 14 anos longe. Depois de sair do Vasco, aos 21 anos, ele aventurou-se no Porto, onde ficou por uma temporada e meia, mas sem muito espaço (apenas 39 jogos). Mas foi na Turquia que ele viveu o auge. Atuou por quatro anos no Fenerbahce e outros três no Besiktas, dos maiores clubes do país.

Ainda jogou pelo Basaksehir em seu último time antes de retornar ao Cruz-Maltino. No Brasil, coleciona passagens por São Paulo e Grêmio, que o fizeram chegar à Seleção Brasileira. Ainda passou por Al Ahli (SAU) e Beijing Guoan (CHN).

Retorno de Teixeira

Alex Teixeira, por sua vez, vem para mais um revival. Foi um dos crias que voltou ainda com boa idade, aos 32 anos. Deu alegria ao torcedor por voltar com o time em má situação na Série B e recebendo um salário inferior ao que se espera de um jogador que passou tanto tempo ganhando altas cifras.

No entanto, a passagem em campo não foi o que se esperava. Apesar de participações importantes naquela Segundona, como os dois gols contra o Operário, em virada épica, em Ponta Grossa (PR), e no pênalti sofrido contra o Sport, na Ilha do Retiro, na reta final do certame.

Em 2023, com o time na Série A e reforçado, a expectativa era alta. Mas tal qual a maioria de seus companheiros, à época comandados por Maurício Barbieri, não desempenhou em alto nível. Perdeu espaço com a chegada de Ramón Díaz, em julho, a ponto de não renovar o contrato e deixar o clube em dezembro de 2023.

Agora, dois anos mais velho, mas com um elenco mais encorpado e mais estabilizado desde que Pedrinho assumiu a gestão da SAF, espera-se que tenha melhor ambiente para atender às expectativas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.