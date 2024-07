Parça de Vini Jr. no Real Madrid aluga mansão no Rio com diária salgada

O francês Eduardo Camavinga está no Rio de Janeiro para participar de eventos realizados por Vini Jr., seu companheiro de Real Madrid. Para desfrutar do período de três dias na cidade maravilhosa, o meio-campista de 21 anos não economizou na moradia e escolheu uma mansão no Joá, na Zona Sul.

Com diárias no valor de R$ 8,5 mil, a construção fica no topo de um penhasco, com vista ampla para o mar e também para o Morro Dois Irmão e a Pedra da Gávea. Localizada dentro de um condomínio e com segurança 24 horas, a mansão está a poucos metros da praia.

Em relação aos cômodos, o imóvel, construído em 2012, possui seis suítes, sendo duas master com cama king, armários embutidos e área de estar e vista panorâmica para o mar. No andar principal há sala de estar, área de jantar, cozinha aberta, piscina de borda infinita, chuveiro ao ar livre e um grande deck com uma área de estar. Por causa das janelas de vidro por toda a casa, há a entrada de luz natural e visão do pôr do sol.

Veja fotos da mansão:

O luxo na decoração chama atenção. Lustres de cristal franceses e lâmpada Lácrime del Pescatore, da Ingo Maurer. Cadeiras de estilo Barcelona, projetadas pelos proprietários, e painéis de madeira vintage coloridos, originais das casas antigas de colonos. Almofadas e edredons de penas de ganso completam o pacote de qualidade à disposição.

Animação de Camavinga e festa de Vini Jr.



Enquanto desfruta seus dias no Rio, Camavinga faz registros na mansão. O jogador, inclusive, comemorou sua estadia na cidade maravilhosa. A expectativa é que ele retorne para a Europa após curtir a festa de Vini Jr.

