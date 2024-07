Campeão e rebaixado: vidente prevê destino de clubes cariocas no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terminará com representantes cariocas de ponta a ponta na tabela. Pelo menos é o que indica a previsão de Vitor Pinheiro, famoso por acertar o campeão de 2023, para esta temporada. O vidente cravou que desta vez o Botafogo levará, enfim, o troféu para General Severiano após quase 30 anos. Em contrapartida, o Fluminense será novamente rebaixado em sua história.

O vidente passou a ostentar uma credibilidade quase irretocável após a sequência de acertos em 2023. Vitor Pinheiro cravou o título do Palmeiras no início do ano e sustentou, com novas previsões, no decorrer da temporada – antes mesmo da derrocada do Botafogo.

BOTAFOGO CAMPEÃO

Vitor Pinheiro divulgou o vídeo com previsões em seu canal ‘Bola Astral’, no Youtube, na última quinta-feira (18). De acordo com o vidente, o Botafogo está no caminho do sol e se destacou como o time mais aspectado dentro da previsão.

“Botafogo é a carta de número 6. Botafogo me veio na casa do Sol, muito bem aspectado, na casa 31. O time que veio melhor aspectado e minha previsão, em 17 de julho de 2024, é que quem será o campeão brasileiro de 2024 será o Botafogo de Futebol e Regatas”, disse.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 36 pontos – três a mais em relação ao Palmeiras, vice-líder, e cinco se comparado ao arquirrival Flamengo. A equipe de General Severiano venceu 11 jogos, empatou três e perdeu outros três em 17 jogos até o momento.

FLUMINENSE REBAIXADO

O clima em Laranjeiras, no entanto, será adverso ao de General Severiano. Isso porque, segundo a previsão de Vitor Pinheiro, o Fluminense não conseguirá se reerguer nesta edição e somará outro rebaixamento na história.

“Já o Fluminense veio na casa da serpente no nº 7. Eu vejo, sim, o Fluminense este ano de 2024 sendo rebaixado para Série B. É a minha previsão”, declarou.

OUTRAS PREVISÕES DO VIDENTE

E a dupla Flamengo e Palmeiras? Bom, de acordo com o vidente, o ano não será de protagonismo dos dois times. O Rubro-Negro apareceu como uma ‘incógnita’, enquanto o Alviverde se apresentou como uma “equipe em desgaste”.

O Vasco da Gama, por sua vez, viverá dias melhores. Não será campeão, mas terminará o Campeonato Brasileiro com saldo positivo por desempenho.

