Vasco informa suspensão por 90 dias de ação contra a 777 Partners

Em comum acordo, a diretoria do Vasco e a A-CAP – seguradora norte-americana que controla a 777 Partners – decidiram por suspender a ação na Justiça contra a 777 por 90 dias. O próprio clube associativo, através das redes sociais, fez o anúncio, na tarde desta sexta-feira (19). A ação é de maio, quando a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o contrato de venda da SAF.

Isso acontece após conversas com a seguradora, já que não há mais relação com a antiga sócia majoritária da SAF vascaína. E visa, assim, avançar para uma revenda da empresa, criada em 2022. Segundo o “ge”, o desejo pela venda é mútuo entre as partes.

Dessa forma, a exigência financeira baixou por parte dos norte-americanos. Se antes o desejo era receber algo próximo a R$ 1 bilhão por toda a transferência, eles já se mostram mais propensos a baixar a pedida, a fim de atrair mais interessados. Ainda segundo a matéria, aliás, o presidente Pedrinho já tem conversas com empresas de dentro e fora do Brasil para efetuar a venda.

Leia o texto na íntegra:

“A Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com A-Cap, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos.

Para isso, a ação, em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a VascoSAF tanto para as suas operações diárias como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína.”

