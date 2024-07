Plataforma lança documentário sobre origens dos atletas olímpicos

Entre os atletas participantes estão nomes como Rebeca Andrade (Ginástica Artística), Beatriz Ferreira (Boxe), Ana Sátila (Canoagem Slalom) e Caio Souza (Ginástica Artística). O documentário conta ainda com a participação de especialistas como a geneticista Lygia da Veiga (Geneticista Chefe do projeto DNA do Brasil – USP), o jornalista Guilherme Costa e a psicóloga do COB, Carla Di Pierro.

“Em “Na Raça” mostramos como a mistura única de culturas, ambientes e experiências moldou esportistas de alto rendimento capazes de superar adversidades. Cada atleta é um reflexo do Brasil e sua diversidade, resiliência e garra”, disse Victor Pozella, diretor do documentário.

Três grandes atos

O documentário apresentea três grandes atos. O primeiro como O DNA e o esporte: com as histórias pessoais e de desenvolvimento de cada atleta. Em seguida, a relação de pais e filhos com o esporte a convivência dos atletas com as lesões físicas e psicológicas. Por último, o ápice do esporte de alto rendimento: com origem em projetos sociais até ao pódio junto com grandes potências mundiais.

Os atletas, aliás, compartilham o que é “raça” para ele ou ela, e como o esportista brasileiro é visto no exterior, especialmente durante uma Olimpíada.