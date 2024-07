Neymar assume nova filha publicamente

Craque do Al-Hilal, Neymar assumiu publicamente a nova filha. Helena é fruto de um breve romance entre o jogador e a modelo Amanda Kimberlly. Nesta sexta-feira (19), o jogador colocou algumas fotos da criança em seu perfil no Instagram.

Na legenda, Neymar simplificou: “Helena. 03/07/2024”. Nas fotos, o jogador apareceu com seu filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, olhando a pequena bebezinha.

O primeiro filho de Neymar também aparece com a irmã caçula no colo. Ele acompanhou Neymar no nascimento de Helena.

Vale lembrar que além de Davi Lucca e Helena, o atleta também é pai de Mavie. A filha do meio do jogador é fruto do relacionamento com Bruna Biancardi e nasceu em outubro de 2023.

