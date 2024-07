Dois duelos se destacam nas oitavas da Copa do Brasil

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil reservou dois grandes duelos: Flamengo x Palmeiras e Botafogo x Bahia. As quatro equipes estão hoje entre as melhores do país. Sem dúvida, a perspectiva é de confrontos dos mais equilibrados e emocionantes.

Flamengo e Palmeiras vêm sendo protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Investem alto e entram em todas as competições como favoritos. Já Botafogo e Bahia se apresentam como emergentes nesse cenário. E mostram que estão vindo para ficar. Também despejam milhões em contratações e evoluem dentro e fora de campo.

Para a Copa do Brasil, há um lado bom e um ruim no fato de essas partidas acontecerem já nas oitavas. O positivo é que serão dois grandes duelos eliminatórios, com a promessa de quatro grandes partidas. O negativo é que duas equipes muito fortes ficarão pelo caminho precocemente. Melhor para os demais sobreviventes na competição.

Até pouco tempo, os quatro times formavam justamente o G4 do Brasileiro, alternando-se nas primeiras posições. O Bahia perdeu o posto para o São Paulo, na última rodada, estando agora em quinto, por ter um saldo de gols menor.

Em confrontos tão equilibrados, Palmeiras e Bahia levam a vantagem de decidir a classificação em casa, com o apoio da torcida. Para reverter o quadro e se manter bem na briga pela vaga, Flamengo e Botafogo vão precisar vencer a primeira partida. Como tão bem retratam famosas expressões usadas no futebol, será briga de cachorro grande. Haja, coração, vai ter emoção até o fim! E olha que estaremos só nas oitavas da Copa do Brasil…

