Internacional recusa pedido do Grêmio para mandar jogos no Beira-Rio

O Grêmio solicitou que as partidas contra o Fluminense e o Vasco da Gama fossem realizadas no estádio Beira-Rio. Contudo, o Internacional recusou o pedido do grande rival. Assim, o Imortal mandará o duelo contra o Cruz-Maltino na Arena Condá, em Santa Catarina, enquanto, contra o Tricolor carioca, ainda não tem local definido.

O Internacional, aliás, afirmou que a recusa foi devido à quantidade de jogos no gramado, que poderia prejudicá-lo. Além disso, houve pressão dos torcedores e externa por emprestar sua casa ao adversário.

Todavia, durante o período de paralisação dos jogos no Sul, em decorrência das chuvas, os clubes debateram a possibilidade de utilizarem a mesma estrutura, porém, não foi adiante. Desse modo, o CT Luiz Carvalho, do Grêmio, já está em atividade, enquanto o Beira-Rio está liberado e recebeu jogos contra o Vasco e o Juventude. O Colorado, contudo, tem treinado no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, usado pelas categorias de base.

Jogadores e Renato Gaúcho cobram agilidade para retorno a casa do Grêmio

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (19), o técnico Renato Gaúcho e seus jogadores exigiram maior agilidade para o retorno dos jogos na Arena do Grêmio. Entretanto, antes de tentar a casa do rival, o Grêmio atuou no Couto Pereira, em Caxias do Sul, e consultou o Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

