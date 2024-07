Corinthians entrega proposta para assinar contrato com CEO

Nesta sexta-feira (19), a torcida do Corinthians recebeu mais uma notícia negativa em relação a vida administrativa do clube. Desta vez, a nota fica por conta de Fred Luz. O profissional foi apresentado como novo CEO do Timão no último dia 3, porém, até o momento, não assinou contrato.

O motivo do impasse é a Fred Luz e Alvarez & Marsal, empresa que executivo é dono. Ele deixou claro que não vai abrir mão da vida executiva para ficar de forma exclusiva no Corinthians.

De acordo com a Gazeta Esportiva, a diretoria de Augusto Melo apresentou uma nova proposta ao empresário e a solução é contratar a sua empresa como uma ‘consultoria’.

Se Fred Luz topar a proposta, ele não ficará como CEO. Sendo assim, ele terá um comitê gestor para levar suas ideias ao clube e, em caso de aprovação, o presidente Augusto Melo será o responsável por executar as tarefas.

Por que o Corinthians quer Fred Luz?

O executivo foi fundamental no processo de reconstrução do Flamengo. Sob a batuta de Bandeira de Mello, ele traçou o plano que recolocou o clube carioca como um dos mais ricos do país. Devido ao resultado no time carioca, ele foi procurado para assumir o Corinthians e ajudar o clube a sair da crise financeira.

