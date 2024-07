Fernandinho revela tristeza com pênaltis perdidos pelo Athletico

O meia Fernandinho voltou a desperdiçar uma cobrança de pênalti pelo Athletico e admitiu o abatimento com o erro. Dessa vez, ocorreu na partida da Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño, no Paraguai, menos de uma semana após ter errado uma cobrança diante do Ypiranga-RS, na Ligga Arena.

O duelo da competição internacional terminou empatado pelo placar de 1 a 1. Assim, o Furacão decidirá em seus domínios a classificação para as oitavas de final.

“A gente precisa ter calma e serenidade. É hora de analisar. Claro que bate uma tristeza grande. Sendo o jogador mais velho, mais experiente, os jogadores depositam uma confiança muito grande em mim. Foram dois momentos em competições de mata-mata, contra o Ypiranga e o Cerro. Como eu disse, vamos sentar, analisar e conversar se continuo ou não (como batedor oficial) ou se tem jogadores mais confiantes no elenco”, falou Fernandinho.

O jogador retornou ao seu clube de origem há duas temporadas e, desde então, chamou a responsabilidade para ser oficialmente o cobrador de pênaltis. Assim, o volante finaliza falando sobre o apoio que recebeu após os erros.

“Nos momentos que bati, eu considero serem decisivos e assumi a responsabilidade. O mais importante é que tenho o apoio de todo o grupo e seguirei buscando fazer de tudo para seguir ajudando. Os goleiros estudam os batedores. Naquele momento, você decide que acaba sendo certa ou não. Nas últimas duas vezes foram dois pênaltis defendidos”, finalizou Fernandinho.

Athletico enfrenta Bragantino neste domingo (21) pelo Brasileirão

O Athletico volta a campo neste domingo (21) pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Bragantino, fora de casa. O jogo será às 18h30 (de Brasília). Entretanto, pela Sula, terá o jogo decisivo na quinta-feira, na Ligga Arena, às 21h30 (de Brasília). Quem vencer, avança. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

