Abel terá três opções para ausência de Estêvão no Palmeiras: veja quem pode jogar

O Palmeiras não contará com o atacante Estêvão e o departamento médico não divulgou o retorno do jovem. Desse modo, o treinador Abel Ferreira precisará mexer no sistema ofensivo e conta com três possibilidades de ajustes: dobra de laterais na ponta, Dudu ou Felipe Anderson.

Atuando por 28 minutos em sua estreia pelo alviverde, Felipe Anderson deixou boa impressão. Ele deu quatro dribles certos, acertou um passe e uma finalização, além de vencer sete em nove duelos. Todavia, o novo reforço pode fazer mais de uma função; a polivalência deve ser fundamental para uma possível solução.

Dudu, embora esteja devendo desde o retorno e também pela negociação não sucedida com o Cruzeiro, ainda é capacitado para driblar e decidir jogos. Algo que o notabilizou durante sua jornada no Palestra desde 2015. Ele pode entrar na esquerda, com Rony na direita e Flaco López centralizado. Ou na própria direita, função de origem.

Por outro lado, a famosa dupla de laterais pode ser reativada no time de Abel Ferreira. Assim, Marcos Rocha ficaria na lateral direita e Mayke seria o ponta, função exercida em diversos momentos do time na temporada.

Números ofensivos do Palmeiras chamam atenção negativamente no Brasileirão

Contudo, é importante lembrar que o Palmeiras é a equipe com pior eficiência ofensiva no Brasileirão, marcando -6,7 gols, ou seja, tendo 6,7 gols a menos do que deveria, conforme a qualidade das chances criadas. Os números são do DataFut. E sem Estêvão, que vem sendo um ponto de desequilíbrio positivo, os números podem piorar.

