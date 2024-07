Mazinho detalha escolha de seu filho Thiago Alcântara por aposentadoria

Mazinho, tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, participou da comemoração dos 30 anos da conquista de 1994. Além de enaltecer o reencontro entre os ex-jogadores, ele também aproveitou para falar sobre Thiago Alcântara, um de seus filhos, que recentemente anunciou a sua aposentadoria após brilhante carreira no Barcelona, Bayern e Liverpool.

Mazinho explicou que a escolha de Thiago teve como principal fator a convivência com as lesões.

“O Thiago, infelizmente, já estava cansado de toda a situação que vivia com as lesões. Tentando sempre recuperar da melhor forma possível. Logo em seguida apareceu uma oportunidade de estar acompanhando uma comissão técnica, e isso fez com que ele realmente pudesse pensar em uma forma de deixar o futebol”, iniciou Mazinho sobre Thiago, antigo sonho dos torcedores do Flamengo.

“A comunicação para gente, quando ele fez, foi surpreendente. Mas ao mesmo tempo ficamos feliz, já que ele fez isso consciente. Tranquilo com essa atitude”, completou.

Thiago foi anunciado, recentemente, pelo Barcelona. Assim, ele retorna ao clube espanhol, agora para integrar a comissão técnica de Hansi Flick.

Reencontro com os tetracampeões

Com um sorrisão no rosto, Mazinho celebrou o reencontro com os heróis do tetracampeonato, que aconteceu na noite de sexta-feira, em um restaurante na Zona Oeste do Rio.

“É sempre um prazer quando a gente se reúne assim. Eu sempre mantenho contato, mesmo com a gente fora (do Brasil). É um grupo importante. Aliás, nos comunicamos a cada dia, é um grupo muito unido. É sempre uma felicidade”, afirmou.

Mazinho, Raio X

Mazinho foi um dos jogadores mais importantes na conquista do tetra, atuando no meio de campo e fechando os espaços ao lado de Mauro Silva e Dunga. Começou como reserva, mas barrou Raí durante a competição, quando parreira optou por uma escalação mais defensiva para liberar Romário e Bebeto na frente. O ex-apoiador começou a carreira no Vasco, com grande sucesso. Na época do tetra, defendia o Palmeiras. Mas em seguida foi para a Espanha. Primeiramente defendeu o Valencia, mas fez mais sucesso com a camisa do Celta. Encerrou a carreira em 2001, no Vitória.

Além de Thiago Alcântara, que optou em jogar pela Seleção da Espanha, com sucesso, Mazinho tem outro filho jogador, Rafinha (atuamente no Al-Arabi do Qatar), mas que optou em jogar pela Seleção Brasileira, porém com pouco sucesso nas vezes em que foi convocado.

