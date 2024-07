Emerson Rodríguez revela ansiedade por estreia no Vasco

Thiago, Neymar, Denílson e Ronaldo. Não se trata de uma citação aleatória de grandes jogadores brasileiros e sim de membros da família do atacante colombiano Emerson Rodríguez. Aliás, Emerson Rivaldo Rodríguez. Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Vasco, o jogador disse estar contando os dias para estrear pelo clube e citou a paixão de sua família pelo futebol brasileiro a ponto de ter diversos tios e primos batizado com nomes de estrelas da Seleção.

“Estou muito feliz de estar aqui. Venho treinando com o grupo, a adaptação vem sendo muito boa e espero jogar alguns minutos contra o Atlético. Minha família sempre foi muito apaixonada pelo futebol brasileiro. Tanto que tenho Rivaldo no meu sobrenome e alguns primos são Thiago, Neymar, Denílson e Ronaldo. Então vir atuar no Brasil é um sonho realizado”, revelou.

Emerson diz que ficou ‘louco’ ao conhecer Messi

Se fora de campo os nomes dos familiares são inspirações constantes na vida de Emerson, dentro dele o jovem de 23 anos também teve uma oportunidade mais do que especial. No Inter Miami, jogou ao lado de Lionel Messi, Luiz Suáres, Jordi Alba, Sergio Búsquets, jogadores históricos do Barcelona, que atualmente estão na equipe da Flórida (EUA). Por conta disso, o atacante vive também a expectativa de atuar ao lado de Phillipe Coutinho e Payet.

“Fiquei nervoso quando conheci Messi. Não sabia nem o que falar, parecia um louco. Pude jogar com todas essas lendas como Suárez, Alba e Búsquets o no Inter Miami e agora será um privilégio poder estar com o Coutinho e o Payet, que são de classe mundial e também atuaram em grandes clubes. Espero poder desfrutar e aprender muito com eles”, projetou.

Ao falar mais sobre as suas características como jogador, Emerson disse que jogará no lado de campo que o técnico Rafael Paiva preferir: “Sempre joguei no lado direito e também gosto da esquerda, porque corto para dentro e chuto ao gol. Minha ideia é ajudar muito, com velocidade, dribles, no um contra um, com gols e assistências”.

O atacante assinou contrato de empréstimo por 1 ano com o Vasco. Ademais, está relacionado para a partida deste domingo (21), contra o Atlético, em Belo Horizonte.