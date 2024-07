Gabigol, marca em pênalti inusitado e Flamengo vence Criciúma

Em jogo duríssimo, com definição no último minuto com gol de Gabigol, no mínimo, inusitado, o Flamengo venceu o Criciúma, de virada, por 2 a 1 neste sábado (20/7), no Mané Garrincha. O duelo em Brasília pelo Brasileirão teve o Tigre saindo na frente com Rodrigo no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro perdeu um pênalti, mas empatou o jogo aos 30. E, aos 44 Gabi, de pênalti, fez o gol da vitória. Mas esta penalidade foi esdrúxula e, aparentemente inédita. O Fla atacava, a torcida jogou uma segunda bola em campo e o zagueiro Barreto cortou a bola que estava com Cebolinha exatamente chutando esta segunda bola. Coisa de louco. O Mengo vai aos 34 pontos, na briga pela parte de cima da tabela. O Criciúma parou nos 18.

O Rubro-Negro contou com a volta do quarteto que defendeu o Uruguai na Copa América. Os laterais Viña e Varela começaram no banco, mas Arrascaeta e Da la Cruz, um dos grandes destaque do time na temporada, foram titulares. Arrasca fez jogo ativo. Contudo, De la Cruz errou passes e teve cochilos na marçação. Dessa forma, um de seus jogos mais apagados com a camisa do Flamengo. Já o Criciúma entrou com dois laterais pela esquerda: Trauco mais recuado e Marcelo Hermes como ala ofensivo. Fez o mesmo pela direita com os laterais Claudinho e Allano. Apesar de Claudinho levar a pior na marcação a Cebolinha, a ideia foi funcional.

Criciúma na frente

Nos 45 minutos iniciais, o que se viu foi o Flamengo muito com a bola (60%), mas ciscando demais, dando toquinhos em demasia e sem criar espaços para os arremates. Tanto que finalizou apenas quatro vezes, contra dez do Criciúma. Dessa forma, com maior objetividade, o time catarinense acabou chegando ao gol aos 35 minutos. Um chuveirinho na área encontrou Allano que deu passe para o zagueiro Rodrigo chutar para defesa parcial de Rossi. Mas Rodrigo teve a chance de ficar com a sobra e fez 1 a o.

O Flamengo teve duas chances em jogadas pela esquerda com Cebolinha em cima da marcação de Claudinho. Em uma delas, o cruzamento quase encontrou Gerson em cima da linha. Mas a bola foi alta. O mesmo aconteceu numa finalização de Fabricio Bruno (por cima). Enfim, muito pouco para conseguir chegar ao gol.

Flamengo e a virada inusitada

Com o Criciúma fechado, o Flamengo ampliou o seu tempo com a bola. Mas seguiu com dificuldade de entrar na área Ainda assim teve a chance de ouro para empatar quando Rodrigo derrubou Arrascatea na área. Primeiramente o árbitro nada deu. Mas o VAR o chamou (após mais de um minuto de bola rolando) e ele deu o pênalti. Mas Pedro cobrou e Guistavo defendeu. No minutos eghuinte (no escanteio do pênalti oerduido) Pulgar acertou o travessão e na sobra Leo Pereira iria marcar, mas o goleiro Gusavo salcvou com voadora.

O jogo era uma complicação para o Fla. Mas, aos 30, Arrascaeta fez boa jogada pela esquerdae rolou para Pedro, de primeira, tocar e empatar o duelo. A torcida explodiu de vez, ainda mais com a entrada de Gabigol (no lugar de Gerson, que fez seu jogo 200 pelo Fla e sentiu uma lesão). Gabi, aos 38, perdeu gol feito.

Aos 40, um lance inusitado. O Flamengo atacava pela esquerda e Arrasca tocou para Cebolinha. Mas Barreto chutou a segunda bola em cima da bola que estava com Cebolinha. Pênalti. Quatro minutos depois, Gabigol cobrou e marcou. Toriu a camisa e levou amarelo.

FLAMENGO 2X1 CRICIÚMA

Brasileirão – 2024 – 18ª rodada

Data: 20/7/2024

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Público presente: 60.127

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz (Leo Pereira, 9’/2ºT), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Viña, 9’/2ºT); Pulgar (Luiz Araújo, 24’/2ºT), Gerson (Gabigol, 32’/2ºT), De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Jonathan, 24’/2ºT), Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco (Tobias, 36’/2ºT); Allano (Ronaldo, 29’/2ºT), Barreto, Newton, Felipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Vizeu, 29’/2ºT, e depois Eder, 36’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: Rodrigo, 35’/1ºT (0-1); Pedro, 30’/2ºT (1-1); Gabigol, de pênalti, 44’/2ºT (2-1)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/FIFA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN/FIFA)

Cartões amarelos: David Luiz, Viña, Gabigol, Everton Cebolinha (FLA); Rodrigo, Claudinho, Allano, Barreto, Fellipe Mateus (CRI)

Cartões vermelhos: Allano (CRI, 45’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.