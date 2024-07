Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo, às 11h (21/7), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda fora da Arena por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Imortal ocupa a 18ª posição na tabela, com 11 pontos, enquanto a equipe baiana está em 16º, com 15 pontos. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 9h30 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Assim, não deixe de acompanhar este duelo matinal do domingo com a Voz do Esporte. Clique a partir das 9h30 (de Brasília).

