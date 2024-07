Vasco estreará em mais uma Arena; relembre estreias recentes

Ao entrar em campo, neste domingo (21), para enfrentar o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Vasco estreará em um novo estádio. Afinal, nunca atuou na Arena MRV, nova casa do Galo desde a última temporada.

De 2008 para cá, são oito estádios recém-construídos que o time da Colina pisou pela primeira vez. O Jogada10 relembra, então, o retrospecto do Cruz-Maltino em estreias recentes em novas arenas.

O Gigante da Colina ganhou três destas oito partidas, empatando duas e perdendo outras três. Em todas, o time carioca atuou como visitante. Na primeira delas, empatou em 1 a 1 com o Botafogo, em sua primeira aparição no Nilton Santos, à época chamado de João Havelange.

Depois, uma sequência de vários novos estádios em pouco mais de dois anos. Afinal, a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, gerou a reforma de algumas praças, como Beira-Rio e Mineirão, além de cinco novas Arenas para o futebol brasileiro.

Então, entre 2013 e 2015, o Vasco conheceu seis novas casas (a do Grêmio não foi utilizada na Copa). Venceu o Náutico, na Arena Pernambuco; ABC, na Arena das Dunas; e o Palmeiras, no Allianz Parque.

Ficou no empate com o Resende, na Arena da Amazônia, e perdeu para Grêmio, na Arena do Grêmio; e Corinthians, na Arena Corinthians (hoje, Neo Química Arena).

Relembre os jogos*

Nilton Santos (RJ) – Botafogo 1×1 Vasco – Brasileirão, 25/05/2008

– Brasileirão, 25/05/2008 Arena Pernambuco (PE) – Náutico 0x3 Vasco – Brasileirão, 05/09/2013

– Brasileirão, 05/09/2013 Arena do Grêmio (RS) – Grêmio 1×0 Vasco – Brasileirão, 13/11/2013

– Brasileirão, 13/11/2013 Arena da Amazônia (MA) – Resende 0x0 Vasco – Copa do Brasil, 16/04/2014

– Copa do Brasil, 16/04/2014 Arena Pantanal (MT) – Luverdense 2×1 Vasco – Série B, 07/05/2014

– Série B, 07/05/2014 Arena das Dunas (RN) – ABC 1 x 2 Vasco – Série B, 26/07/2014

– Série B, 26/07/2014 Arena Corinthians (SP) – Corinthians 3×0 Vasco – Brasileirão, 29/07/2015

– Brasileirão, 29/07/2015 Allianz Parque (SP) – Palmeiras 0x2 Vasco – Brasileirão, 08/11/2015

*Estádios reformados não entram na lista; apenas os construídos do zero.

Estreia poderia ter sido em 2023

A Arena MRV já está para completar um ano (27 de agosto de 2023) e até poderia já ter recebido o Vasco. Afinal, as duas equipes estavam no Brasileirão do ano em questão. O Atlético, porém, só abriu o estádio para o torcedor em agosto, contra o Santos, pela 21ª rodada.

Mas o jogo com mando do Galo contra o Cruz-Maltino fora logo na primeira rodada, quando os atleticanos ainda mandavam seus jogos no Mineirão. À época, o time da Cruz de Malta venceu por 2 a 1, com gols de Andrey Santos e Gabriel Pec. A sorte se repetirá neste domingo?

