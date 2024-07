Juventude x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O São Paulo visita o Juventude, neste domingo (21), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é da 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. Desta forma, este será o segundo jogo seguido de Brasileirão no estádio. Afinal, Flamengo e Criciúma mediram forças por lá neste sábado, com vitória do Rubro-Negro. O time paulista tem 30 pontos e se vencer segue no G4. O Juventude tem 20 pontos e luta para se manter na metade de cima da tabela. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 17h, com Diego Mazur comandado a jornada esportiva desde o pré-jogo e com a bola rolando na narração.