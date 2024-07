Reinaldo, das vaias aos aplausos no Grêmio: ‘Entendo a critica do torcedor’

No triunfo do Grêmio sobre o Vitória, por 2 a 0, neste domingo (21/7) pelo Brasileirão, uma situação chamou muita atenção. Aos 49 minutos, quando o time já vencia por a 0 (gol de Soteldo), o time teve um pênalti a seu favor, quando Arezo foi derrubado na área. Reinaldo, o cobrador oficial pegou a bola sob vaias. Afinal, a torcida queria outro para fazer a cobrança. Apenas alguns torcedores apoiavam o lateral-esquerdo, que não fazia bom jogo. Mas ele cobrou e bem. 2 a 0. E deu a volta por cima, sendo aplaudido pelos mais de 14 mil presentes ao Centenário.

Sobre as críticas, Reinaldo disse que, se o torcedor vê que ele não está fazendo um bom jogo, é natural a cobrança:

“Entendo o torcedor. Quando não vem a vitória e o jogador não está bem tecnicamente, a cobrança vai existir. Eu sempre fui cobrado para jogar em alto nivel e se não estou, é normal a crítica da torcida. Vou jogar, não vou me esconder mesmo se errar. Vou pedir a bola me dedicar ao máximo. É isso que tenho de fazer sempre”.

Grêmio e a vitória de ’12 pontos’

Sobre o triunfo deste domingo, Reinaldo disse que este 2 a o é um alívio, tanto pela vitória quando pelo fim de um longo jejum de mais de 350 minutos sem colocar a bola na rede:

“Não um jogo de seis pontos, como o Renato falou. Era de nove, 12 pontos. Afinal, serviria para encostar em quem está fora da zona. Estávamos sólidos, sem levar gol, e vencemos, mesmo num campo ruim de jogar. Mas a torcida compareceu e ajudou nos apoiando. Ela é importante para darmos a volta por cima”.

Com a vitória, o Grêmio chega aos 14 pontos, mas ainda está no Z4, um ponto atrás do primeiro fora da degola, o Vitória.

