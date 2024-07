Cruzeiro ainda tem alta pendência financeira com ex-atacante. Saiba quem é e valores

O Cruzeiro luta para se organizar em campo. Todavia, outra batalha é ter as finanças em dia e tudo bem trabalhado. A nova SAF comandada por Pedro Lourenço, a propósito, tem mais uma conta para arcar.

Isso porque o ex-atacante Gilberto representa dor de cabeça para a diretoria da Raposa. Após seis meses do fim do vínculo do jogador com o time celeste, o clube ainda precisa pagar R$ 4,5 milhões a pagar na rescisão de contrato.

O acerto iniciou a ser pago pela gestão Ronaldo Fenômeno. Com a venda da SAF, a dívida passou para Pedro Lourenço, que também segue com os pagamentos normalmente.

No acordo, o Cruzeiro se comprometeu pagar R$ 3.964.615,05 em 36 pagamentos de R$ 110 mil.

Além disso, o Cruzeiro ainda acertou de pagar o restante das luvas que devia ao atleta. Assim, a Raposa ainda terá que pagar mais 18 parcelas de R$ 34 mil (R$ 612 mil total).

Gilberto deixou o Cruzeiro sem sucesso. Ele passou por períodos de críticas pesadas. Atualmente, o jogador está no Juventude. Na próxima semana, os times se enfrentam, pelo Campeonato Brasileiro.

