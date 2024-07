Bruno Henrique analisa estreia de Roger Machado no Internacional

A estreia do técnico Roger Machado não aconteceu da forma que o torcedor do Inter gostaria. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último sábado (20), no Estádio Nilton Santos, o Colorado chegou a cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Dessa maneira, o volante Bruno Henrique lamentou o resultado no Rio de Janeiro e comentou sobre o momento da equipe.

“Acho que fizemos um bom segundo tempo. A gente vem de um momento ruim. A gente já vem de alguns jogos sem conseguir a vitória, então é claro que essa derrota pesa bastante”, comentou Bruno Henrique.

Além disso, o volante do Inter também analisou o início de trabalho do técnico Roger Machado no Colorado.

“A gente teve só um dia para treinar com ele (Roger). É difícil para poder começar a colocar as ideias dele de jogo, bola parada, várias coisas que às vezes a gente tem pouco tempo para treinar. Acho que agora, conhecendo melhor o novo treinador, é levar esse segundo tempo o que a gente fez de bom, pois terça-feira a gente tem o jogo mais importante do ano. Então, é focar ao máximo e descansar. Amanhã já começar a treinar, pensando no jogo de terça, para fazermos um grande jogo em casa e buscar a classificação”, explicou.

O Internacional agora vira a chave e começa a pensar na disputa da Sul-Americana. O próximo compromisso do Colorado será na terça-feira (23), contra o Rosario, da Argentina, para definir quem avança às oitavas de final.

