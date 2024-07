Atlético acaba com sequência de vitórias do Vasco: 2 a 0

O Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 0 neste domingo (21), na Arena do Galo, em Belo Horizonte, em jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram ambos de Hulk, no primeiro tempo. Com o resultado, em resumo, o Galo chegou aos 25 pontos e passou para a parte de cima da tabela. Já o Vasco, que teve a estreia de Phillipe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez, permaneceu com 23 e, portanto, deve perder posições.

O Atlético volta a campo no próximo domingo (28), novamente na Arena, diante do Corinthians. Na mesma data, por fim, o Vasco vai ao sul do país enfrentar o Grêmio.

Atlético abre vantagem no primeiro tempo

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Vasco até ensaiou algum domínio nos primeiros minutos. Mas parou por aí. Antes dos 10, o Atlético tomou o jogo para si e não deixou mais o adversário sequer armar uma jogada de perigo. Este, por sua vez, até marcou bem o Galo em diversas oportunidades, mas esteve irreconhecível com a bola nos pés em relação aos jogos anteriores.

Com isso, o Atlético foi pra cima e a abertura do placar veio naturalmente. Aos 26 minutos, Scarpa cruzou da direita e Hulk cabeceou: 1 a 0. O gol animou ainda mais os anfitriões, que ampliaram aos 39, novamente com Hulk, após falha infantil da defesa vascaína. O terceiro, aliás, só não saiu porque Paulo Henrique salvou em cima da linha após finalização de Alan Franco aos 43.

Segundo Tempo

O Vasco voltu melhor para o segundo tempo. Disposto a diminuir a vantagem atleticana, arriscou aos oito minutos em bom chute de Paulo Henrique, para fora. Além de Emerson Rodríguez, que entrou no intervalo, Phillipe Coutinho e Alex Teixeira também ent entrou no intervalo. Vasco ameaçou aos 8 em chute de Paulo Henrique por cima.

Apesar disso, o Vasco praticamente não levou perigo. Rodríguez, aos 16, e Vegetti, aos 34, deram belas cabeçadas nas oportunidades mais agudas até o apito final. O Galo, por sua vez, ameaçou em ótimo chute de Scarpa e poderia ter ampliado aos 18.

ATLÉTICO 2 X 0 VASCO

Campeonato Brasileiro de 2024 – 18ª Rodada

Data: 21/7/2024

Local: Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Matheus Mendes, Battaglia, Bruno Fuchs e Junior Alonso;, Fausto Vera (Paulo Vítor, 44’/2ºT), Otávio, Alan Franco e Scarpa (Lyanco, 39’/2ºT); Bernard (Saravia, 20’/2ºT), Hulk e Paulinho (Vargas, 40’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza, 32’/2ºT), Mateus Cocão (Zé Gabriel, 40’/2ºT) e Praxedes (Emerson Rodríguez, intervalo); Adson (Phillipe Coutinho, 22’/2ºT), David (Alex Teixeira, 32’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Gols: Hulk, 26’/1ºT (1-0); Hulk, 39’/1ºT (2-0)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Hugo Moura (VAS); Júnior Alonso (ATL)

Cartão Vermelho:

