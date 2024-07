Fluminense bate o Cuiabá e volta a vencer no Brasileiro em reestreia de Thiago Silva

No aniversário de 122 anos, o Fluminense e sua torcida ganharam um presente importante. Na noite deste domingo, o Tricolor bateu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 13 jogos. Além disso, o ídolo Thiago Silva fez sua reestreia pelo clube junto a Nonato. O gol foi marcado por Kauã Elias no segundo segundo tempo que marcou o gol salvador no empate com o Criciúma.

Com o resultado, o Fluminense deixa a lanterna e fica na 19ª posição, com 11 pontos. O Cuiabá, por sua vez, fica na 16ª colocação, com 17 pontos. Agora, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado, por sua vez, só volta a campo no domingo contra o Athletico, também na Arena Pantanal.

Lentidão do Flu

Com presença de Thiago Silva e volta de Arias, o Fluminense não teve um bom primeiro tempo na Arena Pantanal. A equipe teve dificuldades para criar situações de gols. Muito lento na saída de bola. O Flu, aliás, teve apenas duas chances claras de balançar as redes com Ganso e Samuel Xavier. Muito pouco para quem está na lantera. Do outro lado, o Cuiabá chegou com cruzamentos e tentou aproveitar erros do Tricolor, mas também sem tanta qualidade. Depois dos 30, o Dourado chegou com mais perigo e buscou lançamentos para Pitta, porém sem sucesso.

Estrela de Kauã Elias

Na volta para a segunda etapa, o Fluminense iniciou com mais vontade, porém sem precisão no último passe. Thiago Santos conseguiu uma grande oportunidade. Entretanto, o time voltou a ter dificuldade na criação. O Cuiabá melhorou e assustou. Em boa troca de passes, Ramon recebe de Max e cruza, Diogo Barbosa cortou, e Lucas Mineiro pegou o rebote para finalizar por cima do gol de Fábio. Contudo, a entrada de Kauã Elias mudou o jogo. Ele precisou de apenas seis minutos para colocar a bola na rede após participação de Ganso em corta-luz e assistência de Arias. Depois disso, o Tricolor, aliás, somente controlou a partida e confirmou a vitória.

Reestreia do Monstro

Justamente no aniversário de 122 anos do clube, o zagueiro Thiago Silva entrou novamente em campo com a camisa do Fluminense. O camisa 3, aliás, mostrou técnica e habilidade de sempre para organizar a defesa. O defensor, inclusive, fez um desarme preciso em Pitta na primeira etapa, conseguiu bons lançamentos e quase deixou o dele após cobrança de escanteio de Ganso. É a primeira vitória do time fora de casa no Brasileiro e, aliás, sem sofrer gol.

CUIABÁ x FLUMINENSE

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 21/07/2024, às 20h (de Brasília)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Clayson, 38’/2ºT), Denilson, Fernando Sobral (Max, intervalo); Jonathan Cafú (Deyverson, 11’/2°T), Derik Lacerda (André Luis, 39’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Petit

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander, intervalo), Ganso (Nonato, 36’/2°T); Marquinhos (Keno, 14’/2°T), Arias e Cano (Kauã Elias, 21’/2°T). Técnico: Mano Menezes

Gols: Kauã Elias, 27’/2°T (0-1);

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartão amarelo: Ramon (CUI), Martinelli, Arias, Mano Menezes (FLU),

Cartão vermelho: Guga (FLU)

